Osteraktion der Ortsfeuerwehr Schulenburg

Schulenburg. Kinder aufgepasst! Die Ortsfeuerwehr Schulenburg startet wieder eine Aktion für ortsansässige Kinder. Ortsbrandmeister Jens Koch berichtet, dass am Karfreitag ein Osterfeuerwehrexpress unterwegs sein wird, der Ostergeschenke verteilt. Die Vorbedingung ist ein Bild oder eine Bastelei zum Motto "der Osterhase bei der Feuerwehr". Die 50 besten Exemplare bekommen dann am Karfreitag im Laufes des Tages Besuch.Wie kann teilgenommen werden? Bild(er) des "Osterkunstwerkes" sowie Namen und Anschrift bitte bis zum 28. März an die Emailadresse Osterhase@ffw-schulenburg.deschicken. Die Ortsfeuerwehr Schulenburg freut sich über eine rege Beteiligung.