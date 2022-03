Kinder bauen „Insektenhotels“

AWO-Kita Sonnenblume: Eltern helfen, das Außengelände zu gestalten

Kaltenweide. „Ich liebe die Bienen, auch wenn siestechen können“, sagt eines der Mädchen und gräbt weiter mit ihrer kleinen Schaufel einLoch in die Erde. „Clever buddeln für Natur und Insekten“ - unter diesem Motto stand jetztdas Anlegen von zwei Beeten mit insektenfreundlichen Pflanzen in der Kita undFamilienzentrum „Sonnenblume“ der AWO Region Hannover in Langenhagen-Kaltenweide.Unter Anleitung des Umweltzentrums Hannover legten die Kinder gemeinsam mit den Elternund Kita-Mitarbeitenden die Beete an: Sie bereiteten die Erde vor, gruben Löcher, setztendie kleinen Pflanzen ein und bewässerten sie. „Das ist eine gute Aktion“, sagt AndreaMasurek, die gemeinsam mit ihrem Sohn an der Pflanzung teilnahm. Die Kinder würden sichfrühzeitig mit Themen wie dem Klimawandel und dem Artensterben beschäftigen und vielüber die Natur vor Ort lernen.In den vergangenen zwei Jahren habe es wegen der Corona-Pandemie keine Eltern-Kind-Aktionen in der Kita gesehen. „Deshalb haben wir Eltern weniger von der Entwicklungunserer Kinder in der Kita miterlebt“, bedauert Masurek. Solche gemeinschaftlichen Aktionenseien auch gut für das Gefühl der Zusammengehörigkeit. „Und die Kinder können stolzdarauf sein, was sie hier in den vergangenen Tagen gemacht haben.“Die Pflanzaktion war nämlich der Höhepunkt von insgesamt fünf Bildungstagen in der Kita.Spielerisch wurde den Kindern Wissen zu den Themen Wildbienen, Insekten und Vögelnvermittelt. Drei Tage lang beschäftigten sie sich zunächst mit dem Thema Wildbienen undihrer wichtigen Funktion in der Natur. „Sie haben auch gelernt, welchen Lebensraum siebrauchen und dass er bedroht ist, weil sie keine Nahrung finden, da es anbienenfreundlichen Pflanzen mangelt“, erklärt Josephine Doil, Bundesfreiwilligendienstleistendebeim Umweltzentrum.Am Donnerstag ging es dann um Insekten im Allgemeinen. Und es stand Praktisches aufdem Programm: Die Kinder bemalten Blumentöpfe und füllten sie mit Stroh – undKonservendosen aus der Küche der Kita mit Bambus. „Das sind Nisthilfen für die Insekten“,erklärt Doil. „Ich habe ein Ohrwurmhotel gebaut“, sagt Antonia und hält einen umgestülptenBlumentopf in die Höhe, den sie bemalt und mit Stroh gefüllt hat. Das „Insektenhotel“ kannsie mit nach Hause nehmen, es soll einen Platz im Garten ihrer Eltern finden.Zum Hintergrund:Das Projekt „Clever buddeln für Natur und Insekten“ des Umweltzentrums Hannover wirdvon der Region Hannover und der Sparkasse Hannover gefördert.