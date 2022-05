Kinder singen Botschaft für den Frieden

Godshorn: Spende für Flüchtlingsnetzwerk und Förderverein der Grundschule

Godshorn (ok). „Wir wollen Frieden für alle“- eine Botschaft, die gerade in den Zeiten des Ukraine-Krieges nicht oft genug wiederholt werden kann. Das Lied erklingt immer am Ende des Deuschunterrichtes für Geflüchtete aus der Ukraine in der Godshorner Kirchengemeinde „Zum Guten Hirten“. Mitgebracht hat die Idee allerdings die Klasse 3a der Godshorner Grundschule, die sich seit März an jedem Donnerstag unter der Leitung ihrer Lehrerin Petra Jacobsen an der Aktion „Singen für den Frieden“ beteiligt und mit der hebräischen Originalversion „Hevenu schalom alejchem“ auf den Lippen durch den Ort zieht. Sie ist auch schon beim regelmäßigen Flüchtlingstreffen in der Kirchengemeinde aufgetreten. Aber nicht nur das: Die Kinder unterstützen das Godshorner Flüchtlingsnetzwerk auch finanziell, haben jetzt Waffeln gebacken und verkauft, außerdem selbst noch ihr Portmonee geöffnet. Insgesamt sind fast 550 Euro für die Arbeit des Godshprner Flüchtlingsnetzwerkes zusammengekommen.. Marko Balkenhol , Vorsitzender des Kirchenvorstandes: „Der Bedarf ist riesig.“ Frank Hartmann, Chef der gleichnamigen Bäckerei im Ort, hat übrigens den Teig für die Waffeln spendiert. Aber Hartmann hat nicht nur die Zutaten zum Backen gespendet, sondern auch Geld. Und zwar genau 2.000 Euro an den Förderverein der Grundschule Godshorn. Eine Summe, die aus der sechsmonatigen Mehrwertsteuersenkung von sieben auf fünf Prozent im Jahre 2020 resultiert. Frank Hartmann: „Unsere Kunden haben weiterhin den regulären Preis gezahlt, einen Teil der Differenz bekommt eben dieses Mal nicht das Finanzamt, sondern unter anderem der Förderverein.“ Die erste Vorsitzende Anne Elisat und Schatzmeisterin Saskia Korinth haben schon Verwendung dafür gefunden und einen Teil des Projektes des Mitmachzirkusses Rasch an der Schule finanziert.Die Grundschule wird sich auch weiterhin über den eigentlichen Unterricht in Godshorn hinaus engagieren und für Frieden auf der Welt einsetzen. Das Lied „Hevenu schalom alejchem“, das ib vielen Sprachen auf der Erde gesungen wird, ist deshalb sicherlich noch einige Donnerstage in den Straßen der Ortschaft zu hören.