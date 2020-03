Kinder und Jugendliche gesucht

Neue Rock’n’Roll-Showtanzformation bei Albatros

Langenhagen/Wedemark. Der Rock’n’Roll Club Albatros Langenhagen möchte nach längerer Zeit der Abstinenz wieder aktiv in den Rock’n’Roll Showtanz einsteigen. Bis vor einigen Jahren präsentierte sich die Erwachsenenformation des Clubs mit ihren Showprogrammen sehr erfolgreich auf großen und kleinen Veranstaltungen im gesamten norddeutschen Raum.An diese Tradition anknüpfend, möchte der Club nun eine Rock’n’Roll Showtanzformation speziell für Kinder und Jugendliche aufbauen um diesen schnellen und spritzigen Tanz in der Öffentlichkeit zu präsentieren und das Publikum damit zu begeistern.Teilnehmen können Mädchen und Jungen ab zehn Jahren. Es müssen keine Paare sein. Nach einer kurzen gemeinsamen Kennenlernphase wird die Gruppe in zwei altersgerechte Trainingsgruppen aufgeteilt.Die Teilnehmer erwartet ein sehr intensives Training in den Bereichen Tanz und Akrobatikgrundlagen, darum wären tänzerische- oder turnerische Vorkenntnisse von Vorteil aber nicht unbedingt erforderlich. Die Tänzerinnen und Tänzer können auch eigene Ideen für das Showprogramm und die Auswahl der Kostüme mit einbringen.Um ein tolles Showprogramm auf die Beine zu stellen, hofft der Rock’n’Roll Club Albatros auf eine rege Beteiligung.Die neue Gruppe startet am Donnerstag, 19. März, von 18.30 bis 19.30 und läuft dann regelmäßig jeden Donnerstag zu dieser Zeit in der Gymnastikhalle der Hermann-Löns-Schule in Langenhagen an der Niedersachsenstraße 3. Interessierte, die es zum 19. März nicht schaffen, können auch danach noch mit dazukommen. Um einen Überblick über die Teilnehmerzahl zu bekommen, ist eine Anmeldung an michael.hoehne@ymail.com per Mail oder WhatsApp erwünscht. Weitere Infos bei Michael Höhne unter (0171) 3 24 80 21.