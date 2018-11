Weihnachtsprojekt der Helfen- AG

Langenhagen. Die Helfen-AG des Gymnasiums sucht ständig nach neuen Projekten, mit denen sie Bedürftige im In- und Ausland unterstützen kann. Zu Weihnachten macht Päckchenpacken natürlich am meisten Spaß und deshalb haben sich Denis Stehr und seine Schülerinnen und Schüler entschlossen, dem Round Table Hannover mit seiner Aktion Kinder helfen Kindern zur Seite zu stehen. Fleißige Weihnachtswichtel aus allen Klassenstufen haben ihre Kinderzimmer durchforstet und nach Spielzeug für Kinder in Rumänien, Bulgarien und der Ukraine gesucht. Aber auch praktische Verbrauchsartikel wie Zahnbürsten und Seife konnten weihnachtlich verpackt den Helfern des Round Table übergeben werden, die jetzt in einem Konvoi in die betreffenden Länder fahren und dort Kinderaugen strahlen lassen.Weitere Projekte der Helfen- AG sind im Moment die Obdachlosenhilfe und ein Besuch mit blinden Jugendlichen im Fußballstadion, wo man mit besonderen Brillen die Rolle eines blinden Menschen einnehmen konnte. Wer noch mehr Projektideen hat, kann sich gerne an das Gymnasium wenden unter info@gymnasium-langenhagen.de.