Kindermodenshow am Sonnabend

Sonnabend, 22. September, ab 12 Uhr

Langenhagen. Seit Montag präsentiert das Centernmanagement auf der Fläche hinter dem Brunnen sowie auf vier Zusatzflächen im Center seine aktuelle Herbst-/Wintermodetrends.Am Sonnabend, 22. September, startet die erste Kindermodenschau. Aus mehr 150 Bewerbungen wurden per Losverfahren 15 Kids ausgewählt, die die Kindermodenschau gestalten dürfen.Modeworkshops live auf der Bühne! Die Kinder er­lernen von einem professionellen Choreografen, wie man sich richtig auf der Bühne präsentiert. Insgesamt gibt es drei Workshops von jeweils einer Stunde Dauer. Die Workshops inklusive Anprobe der Modekollektionen (jeweils fünf Outfits) finden nach Altersgruppe um 12 Uhr, 13.30 Uhr und 15 Uhr statt. Die Kids- Fashionshow findet am Sonnabend um 17 Uhr statt. Höhepunkt derr Style Weeks sind die vier Live Fashion-Shows am Sonnabend, 29. September, bei der internationale Profitänzer und -tänzerinnen des Fashion Dance Ensembles die aktuellen Fashion-Trends in einer mitreißenden Performance präsentieren. Alle Modebegeisterten, Trendsetter und Inspirationssuchende sind zu unserer exklusiven Modenschau eingeladen, bei der verschiedene Modepartner die kommende Herbst- und Winterkollektion präsentieren.Zeiten Fashionshows, jeweils 30 bis 40 Minuten: 13.30 Uhr, 14.30 Uhr, 15.30 Uhr, 16.30 Uhr.