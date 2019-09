Kinderorchester „Go Music“ ist mit dabei

Jahreskonzert des Musikvereins Godshorn am Sonnabend, 21. September

Godshorn. Für die Musikerinnen und Musiker des Blasorchesters in Godshorn laufen die Vorbereitungen für das Jahreskonzert 2019 auf Hochtouren. Unter dem Motto „Beschwingt in den Herbst“ können Musikbegeisterte am Sonnabend, 21. September, um 18 Uhr in der Kirche „Zum Guten Hirten“ in Godshorn einen abwechslungsreichen Musikabend erleben. Unter der Leitung von Michael Tewes wird das Orchester ein buntes Repertoire aus verschiedenen Genres präsentieren. Durch das Programm führt Pastor Falk Wook, der ab 17.30 Uhr die Türen seiner Kirche für die Zuhörer öffnet. Mit am Start ist aber auch das Kinderorchester „Go Music“. Die Schülerinnen und Schüler zwischen neun und 13 Jahren freuen sich schon auf ihren Auftritt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.