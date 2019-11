Zweiter Aktionstag der gemeinsamen Kampagne am 20. November

Langenhagen. Die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur der Stadt Langenhagen stellt zurzeit auf Wunsch der Kinder, die im Haus der Jugend an vielen Kreativ-, Bewegungs- und Ferienangeboten teilnehmen im Rathaus der Stadt Langenhagen die vielfältigen kreativen Bastelergebnisse aus. Teil dieser Ausstellung sind auch Kinderrechte-Wimpelketten, die im Rahmen der Kampagne gemeinsam mit Kindern der Kindertagesstätten des KITaZirkels sowie mit Kindern der Gruppenangebote aus dem Haus der Jugend und bei der Herbstferienaktion „Starke Kinder“ entstanden sind. Dabei haben sich die Kinder mit ihren Rechten beschäftigt und die für sie wichtigsten Kinderrechte, wie unter anderem das Recht auf Bildung und das Recht auf Privatsphäre sichtbargemacht und zu einer langen Kette verknüpft.Die Kinderrechte-Wimpelketten sowie die gesamten Ausstellungsergebnisse sind noch bis zum 22. November im Rathausfoyer der Stadt Langenhagen zu bewundern.Wir freuen uns auf die noch kommenden gemeinsamen Aktionen, die dazu beitragen sollen das Thema Kinderrechte spielerisch und informativ stärker in den Fokus zu rücken, Aufmerksamkeit zu schaffen und zur Aufklärung beizutragen und somit Kinder in ihren Rechten zu stärken. Denn jedes Kind sollte wissen, welche Rechte es besitzt und wie es diese einfordern kann!