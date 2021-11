Kinderträume erfüllen

Drei Wunschbäume stehen im CCL

Langenhagen. Das City Center Langenhagen stellt dieses Jahr zum ersten Mal in der Vorweihnachtszeit drei Wunschbäume auf, die viele Kinderaugen zum Leuchten bringen werden.Seit Montag stehen die Bäume im Erdgeschoss hinter dem Brunnen bereit: Kinder, die mit ihren Familien in Hannover eine Zuflucht gefunden haben sowie Kinder auf der Kinderkrebsstation der Medizinischen Hochschule Hannover, haben ihre Wünsche mitgeteilt, diese wurden auf Karten notiert. Die Karten wurden an die drei Bäume gehängt. Gemeinsam mit dem Verein für krebskranke Kinder Hannover und des Nachbarschaftskreises Hannover Mitte möchte das CCL diese Herzenswünsche gerne erfüllen und bittet die Kunden um Hilfe: Die Kunden werden gebeten, bei ihrem Einkaufsbummel im CCL einen dieser Weihnachtswünsche vom Baum zu nehmen und zu erfüllen.Bis zum 17. Dezember sind die jeweiligen Geschenk-Wünsche zu kaufen und in der Zeit von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr verpackt beim Centermanagement abzugeben.