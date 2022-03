20. März: Klitschko-Doku wieder auf der Leinwand / Erlöse an "Herz für Kinder"

Langenhagen (ok). Es ist der größte Kampf ihres Lebens, den sie gerade führen. Die beiden Box-Legenden Vitali - seit 2014 Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew - und sein Bruder Wladimir Klitschko verteidigen Seite an Seite ihr Heimatland gegen die russischen Aggressoren, die ihr Land angegriffen haben und jetzt Krieg führen. Die Klitschkos sind 2011 in einer preisgekrönten Dokumentation "Klitschko" porträtiert worden. Sie erzählt von ihrer Kindheit in der Ukraine, von den ersten Erfolgen als Amateure, vom Umzug nach Deutschland bis hin zu internationalen Superstars des Boxsports. Der Film kehrt jetzt in mehr als 450 Kinio zurück, unter anderem ist er am Langenhagener Cinemotion am Sonntag, 20. März, ab 18 Uhr auf der Leinwand zu sehen. "Der Eintrittspreis liegt bei zehn Euro, die aber gern noch aufgestockt werden können", erläutert Diana Zwacka, Assistentin der Geschäftsführung. Denn: Die komplette Summe geht an die Aktion "Herz für Kinder" für Kinderhilfsprohjekte in der Ukraine. Die Klitschko-Brüder engagieren sich schon seit Jahren für "Ein Herz für Kinder". Vitali sagte einst: "Unsere Gegner kennen unsere Geheimwaffe nicht: Sie kämpfen gegen zwei Menschen. Aktuell kämpfen die beiden Brüder für die Demokratie und ihr Land, und Tausende stehen hinter ihnen. Mehr Infos auch auf www.kino-hilft-ukraine.de.