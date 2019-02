Kirche verwandelt sich in frostige Eiswelt

"Tabaluga und Lilli“ am 1. und 2. März in Godshorn

Godshorn. Am ersten Märzwochenende verwandelt sich die Kirche „Zum Guten Hirten“ Godshorn zur Aufführung des Musicals „Tabaluga und Lilli“ in eine frostige Eiswelt, in der sich Eisbären, Pinguine, Wölfe und Silberfüchse tummeln, doch was tun sie dort? Aber natürlich: als Gefolge des Schneemannes Arktos hausen sie in seinem Eispalast und obendrein hat sich dieser eine wunderschöne Tochter aus Eis erschaffen: Lilli. Schnell wird für den kleinen Drachen Tabaluga klar, dass er sich verliebt hat, doch was genau das bedeutet erfährt er erst auf einer Reise, die ihn zu vielen Freunden führt, welche ihm Rat geben und schließlich zu seiner Liebe führen.Der Kinder- und Jugendchor „conVOICE“ und die Band „conTAKT“ präsentieren „Tabaluga und Lilli“ am Freitag, 1. März, und Sonnabend, 2. März, um jeweils 18 Uhr in der Kirche Godshorn. Der Eintritt ist frei. Sie haben ein Jahr lang intensiv an dem Stück mit Liedern von Peter Maffay geprobt, doch zu dem Musical gehört nicht nur Gesang, Tanz und Schauspiel, nein, auch Kulisse und Deko wurden ebenfalls gemeinschaftlich bei Bastelnachmittagen gestaltet. Weitere Einblicke, vergangene Projekte und mehr Infos zu den gemeinsamen Proben gibt es auf der Internetseite www.voicecontakt.de