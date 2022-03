Kirchweih-Jubiläum im nächsten Jahr

Zwölf-Apostel-Kirche: Feierlichkeiten starten jetzt schon

Langenhagen (ok). Das eigentliche Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen der Zwölf-Apostel-Kirche geht zwar erst am 29. Juni 2023 über die Bühne, aber in den nächsten eineinhalb Jahren stehen auf dem Weg dahin noch eine Menge interessanter Termine auf dem Programm. Die Grundsteinlegung der Kirche war am 12. April 1972, und die Reise der Feierlichkeiten beginnt zum Osterfest am Sonnabend, 16. April , um 21 Uhr.Weiter geht es mit einem großen Familiengottestdienst am Ostermontag, 18. April, um 11 Uhr, einem Weltspieletag mit einem bunten Programm mit verschiedenen Spielen am Nachmittag des 29. Mai sowie einem Open-Air-Gottesdienst am Pfingstsonntag, 5. Juni, um 11 Uhr. Zu Beginn der Ferienzeit gibt es steht dann am Mittwoch, 13. Juli, eine Andacht mit Reisesegen auf dem Programm. Nach dem Jubiläum der Kirchweihe im Juni 2023 findet dann noch am ersten Septemberwochenende 2023 das Kindergartenfest zum 50. Jubiläum statt. Der Kindergartenbetrieb hat vor fünf Jahrzehnten in den Räumen des Gemeindehauses begonnen.Wer selbst noch Erinnerungsstücke oder Berichte aus den fünf Jahrzehnten Kirchengeschchte hat und etwas zum Jubiläum beitragen möchte, melde sich bitte bei der Vorbereitungsgruppe unter 50-Jahre-Zak@liebfrauen-gemeinde.de