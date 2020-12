Kita „Blaumenhof Kids“ startet Mitte Februar

Anmeldungen ab sofort online im Kita-Elternportal „Little Bird“

Godshorn. Noch laufen im Gebäude die Bauarbeiten, doch ab Mitte Februar öffnet die neue Kita Blaumenhof in Godshorn ihre Türen.Eltern, die auf der Suche nach einem Betreuungsplatz sind, haben daher ab sofort die Möglichkeit, im Kita-Elternportal unter https://kitas.langenhagen.de/Langenhagen/Blaumenho... oder über die Homepage der Stadt Langenhagen ihr Kind anzumelden. Starten werden die „Blaumenhof Kids“ im Februar zunächst mit zwei Gruppen - einer Kindergartengruppe und einer Krippengruppe.Träger der Kita „Blaumenhof Kids“ ist die KinderHut GmbH. Die Einrichtung befindet sich im Gebäude des ehemaligen Bauernhofs „Blaumenhof“ (alter Begriff für Blume) in der Hauptstraße in Godshorn. Der Hof in Godshorn hat Tradition hat und ist eng mit der Geschichte des Ortes verbunden. Der Täger Kinderhut betreibt in Langenhagen bereits die „Nordlichter“ in Engelbostel.