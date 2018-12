Kita-Kinder beschenkten Gleichaltrige

Tafel-Mitarbeiter verteilten 71 kleine und große Pakete

Langenhagen (ok). Sie haben selbst gebastelt und auch viele andere Geschenke wie Bücher und Spielzeug gepackt. 71 Geschenke der Kinder aus dem Eentje-Rummert-Kindergarten sind jetzt an bedürftige Kinder von Gästen der Langenhagener Tafel gegangen. Koordiniert hatte die ganze Aktion Tafel-Mitarbeiter Dieter Schnuer, die die vielen Geschenke zusammen mit Edeltraud Richter ausgegeben hat. "Jeder konnte sich aussuchen, was ihm gefällt", sagt Dieter Schnuer. Und so war der Andrang dann auch riesig. Eine Aktion, die richtig gut ankam und im nächsten Jahr wiederholt werden soll.