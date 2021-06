Kita Krähenwinkel wird vorgestellt

Tag der Architektur geht am Sonntag, 27. Juni, über die Bühne

Krähenwinkel. Der "Tag der Architektur" findet in Niedersachsen und Bremen in diesem Jahr am Sonntag, 27. Juni, statt. 130 Objekte an 55 Orten sind zu sehen: Architektur, Innenarchitektur und Landschaftsarchitektur können erlebt werden, Architektinnen und Architekten stehen für Gespräche und Führungen zur Verfügung, ebenso wie Bauherrinnen und Bauherren. Die Veranstaltung steht dabei unter dem Einfluss der geltenden Coronabestimmungen. Robert Marlow, Präsident der Architektenkammer Niedersachsen, sagt: „Der Tag der Architektur, die größte jährliche Kammerveranstaltung, wird hoffentlich mit Besuchern vor Ort stattfinden können – das wäre unser Wunsch. Wenn das aber nicht geht, haben wir im letzten Jahr bereits gute Erfahrungen mit digitalen Angeboten wie Filmen oder Online-Führungen gemacht. Hier sind wir vorbereitet.“Konkrete Führungstermine finden sich deshalb in der gedruckten Broschüre diesmal nicht. Die Architektenkammer Niedersachsen und die Architektenkammer Bremen bitten alle Interessierten, sich ab dem 22. Juni online auf der Website aknds.de über die Möglichkeiten am Tag selbst zu informieren. Hier finden sich alle beteiligten Objekte, wie auch die Aktionen der ArchitekturZeit mit entsprechenden Hinweisen zur Organisation. Aktuell wären in jedem Fall Outdoor-Führungen möglich.In Langenhagen wird die Kita Krähenwinkel vorgestellt.Die Kita Krähenwinkel ist für 105 Kinder mit drei Gruppen im Kindergartenalter und zwei Krippen-Gruppen geplant. Gezielte Durch- und Ausblicke sind ebenso Resultat eines vorangegangenen Partizipationsworkshops wie eine sorgsam komponierte Lichtführung. Der Neubau ist in drei Raumbändern organisiert. Nördlich sind Funktionsräume untergebracht. Die mittlere Gebäudezone enthält Gemeinschaftsbereiche mit eigenem Außenspielbereich und im südlichen, ruhigeren Bereich liegen die Schlaf- und Gruppenräume.Die ArchitekturZeit vom 15. bis 27. Juni bietet aus aktuellem Anlass erstmals auch digitale Angebote neben vielen Aktivitäten im Freien. So wird in diesen Tagen wieder ein verdichtetes, abwechslungsreiches Programm zur Baukultur angeboten.Die kostenfreie Broschüre kann per Mail unter info@aknds.de bestellt werden.