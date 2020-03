Kitas schließen bis 18. April

Betreuung in kleinen Notgruppen möglich

Langenhagen. Das Niedersächsische Kultusministerium hat den Betrieb von Kindertageseinrichtungen und erlaubnispflichtige Kindertagespflegestellen bis zum 18. April untersagt.Kitas und Schulen sind gleichermaßen in besonderer Weise von den Auswirkungen der Verbreitung des Coronavirus betroffen. Die Schließung dient dazu, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.Um Kinder aufzunehmen, deren Erziehungsberechtigte in der sogenannten „kritischen Infrastruktur“ beschäftigt sind, wird in Langenhagen ab Montag eine Notbetreuung in kleinen Gruppen sichergestellt.Der örtliche Jugendhilfeträger, das Jugendamt der Stadt Langenhagen, empfiehlt den Trägern der Kindertagesstätten eine maximale Notgruppengröße von zehn Kindern und ein mögliches Angebot für Krippenkinder, in ihrem gewohnten Rahmen. Die Anzahl der Notgruppen hängt vom Bedarf ab. Nach Auskunft der Region Hannover zählen zur so genannten „kritischen Infrastruktur“ insbesondere:• Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und pflegerischen Bereich,• Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen,• Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr,• Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und vergleichbare Bereiche• Beschäftigte im Bereich der Daseinsvorsorge (insbesondere der Wasser, Strom- und Gasversorgung),• Beschäftigte im Bereich der Lebensmittelversorgung (Lebensmittelproduktion und -verarbeitung sowie Lebensmittelhandel)• Beschäftigte im Bereich der Informationstechnik und Telekommunikation,• Beschäftigte im Bereich des Finanzwesens (Bargeldversorgung, kartengestützte Zahlungsverkehr, konventioneller Zahlungsverkehr).Personen, die zu einer dieser Berufsgruppen zählen, können ihren Bedarf an einem Notgruppen-Platz montagfrüh in ihrer Kita anmelden. Einrichtungen für Notgruppen haben ab Montag geöffnet. Entscheidungen über die Vergabe werden kurzfristig und vor Ort getroffen. Sie sollen für alle Betroffenen für mehr Planungssicherheit sorgen. Bei Fragen können sie sich telefonisch unter (0511) 7307-9740/ -9741 /-9820 /-9868 an das Jugendamt der Stadt Langenhagen wenden.