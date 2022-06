KK-Fußballfrauen treffen sich

Gerlinde Achilles lädt für Sonnabend, 9. Juli, ab 14 Uhr ein

Krähenwinkel/Kaltenweide (ok). Sie waren damals richtig mutig, als erste Frauen in eine Männerdomäne zu gehen. Der Frauenfußball fing 50 Jahren unter den Trainern Siggi und Heiner beim TSV KK an. Anfangs belächelt, behaupteten sich die Mädchen und Frauen gegenüber den Männern und zeigten sich durchaus ambitioniert. Mittlerweile ist der Frauenfußball in der Sportwelt etabliert, die Frauenfußball-Europameisterschaft in England steht im Juli auf dem Programm. Die Fußball-EM soll nun zum Anlass genommen werden, um sich zwanglos im Garten bei Gerlinde Achilles in der Kellenheide zu treffen. Dort wollen alle dann in Erinnerungen schwelgen. Wer also Lust hat, am Sonnabend, 9. Juli, ab 14 Uhr bis Open End dabei zu sein, melde sich bitte bei gerlinde@kraehenwinkel.de oder den bekannten Telefonnummern, damit die Organisatoren fürs leibliche Wohl planen können. Es sind auch alle eingeladen, die in den folgenden Jahren bis Ende der ersten Damenfußball-ära (1971bis Mitte der 80er-Jahre, also 1985/86) dabei waren. Bitte weitersagen!