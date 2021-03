Klangkunstfestival

Cathy Lane im Langenhagener Eichenpark

Langenhagen. Bereits im Jahr 2015 haben sich zehn Kunstinstitutionen der Region Hannover zusammengeschlossen, um in einem Netzwerkprojekt gemeinsam eine große Landschaftskunst-Ausstellung zu realisieren. Das Projekt IntraRegionale 2016 präsentierte an zehn über die Region Hannover verteilten Orten zehn Positionen internationaler Landschaftskunst. Der Kunstverein Langenhagen war auch damals, unter der Leitung von Ursula Schöndeling, mit einem künstlerischen Beitrag von Victor López González im Wietzepark Langenhagen an der Intraregionale beteiligt. Daran anknüpfend wird im Jahr 2021 vom 13. Juni bis 18. Juli ein weiteres großes Ausstellungsprojekt realisiert. Dieses Mal mit elf Positionen internationaler Klangkunst.Verbindendes Element zwischen der IntraRegionale 2016 und 2021 wird sein, dass ebenso wie die Installationen der Landschaftskunst 2016 auch die Klangkunstinstallationen 2021 einen direkten Bezug zu dem Ort ihrer Präsentation aufweisen sollen. Der Kunstverein Langenhagen wird für die Intraregionale 2021 mit der Künstlerin Cathy Lane zusammenarbeiten.Cathy Lane ist Komponistin, Klangkünstlerin, Professorin of Sound Arts und Director of CRiSAP (Creative Research in Sound Arts Practice) an der University of the Arts, London. Ihre Arbeiten verwendet das gesprochene Wort, Fieldrecording und Archivmaterial, um die menschlichen Hörbeziehungen untereinander und mit dem Multiversum zu erkunden. Der größte Teil ihrer Arbeit befasst sich mit der Beziehung zwischen Klang und Vergangenheit, mit der eigenen Geschichte, der Umwelt und den kollektiven und individuellen Erinnerungen aus feministischer Sicht. Die Künstlerin verliert sich dabei nicht in nostalgischer Sehnsucht nach vergangenen Klängen, sondern erforscht wie Erinnerungen entstehen und reproduziert werden, wie Dinge oft auch durch Klänge erzählt und wieder erzählt werden und durch Familien, mündliche Überlieferungen, Archive, Medien und öffentliche wie auch private Aufzeichnungen weitergegeben werden. Lane interessiere sich dafür, wie Geschichte verloren geht oder ausgelassen wird in den Narrativen der Vergangenheit, die informell Realität präsentieren, und was passiert, wenn Teile der Geschichte zum Schweigen gebracht werden oder bestimmte Stimmen stumm geschaltet werden. Diese Stimmen wiederherzustellen, ihre Stummschaltung aufzuheben und die darin verborgenen Erfahrungen reizen die Künstlerin. Diese Erfahrungen können individuell oder kollektiv sein, sie können den Ort, die Familie, die Arbeit oder Aspekte des sozialen, kulturellen und politischen Lebens betreffen.Die ortsspezifische Installation der Künstlerin wird sich auf die Kapelle im Langenhagener Eichenpark beziehen. Die Kapelle ist Teil der Infrastruktur der 1862 eröffneten ehemaligen sogenannten “Idiotenanstalt” im Langenhagener Eichenpark. Die Anstalt, die zunächst ausschließlich zur “Ausbildung und Erziehung” von Kindern vorgesehen war wurde im 19. Jahrhundert auch für Erwachsene geöffnet. Dem auf diese Weise entstandenen Bedarf nach der Versorgung Verstorbener wurde mit dem Bau der Kapelle pragmatisch begegnet. Die Kapelle wurde durch die Bombardierung des Geländes im zweiten Weltkrieg stark beschädigt, konnte jedoch wieder neu aufgebaut werden.Zur Vorbereitung ihrer Arbeit sammelt die Künstlerin aktuell Informationen, Fotografien, Zeichnungen und Schriften über die Anstalt, die Kapelle und ihre Nutzungsgeschichte. Besonderes Interesse hat sie dabei an dem Alltag der Bewohner und des Personals. Kennen Sie Zeitzeugen, die von dem Alltag der Menschen aus der Anstalt berichten können? Oder sind sie vielleicht selbst biografisch mit der Geschichte der Anstalt verbunden? Melden Sie sich gerne unter mail@kunstverein-langenhagen.de, wenn sie den Verein und die Künstlerin bei der Arbeit am Projekt unterstützen möchten.