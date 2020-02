Klassiker, Schlager und Aktuelles

Blasmusik-Benefizkonzert am Mittwoch, 26. Februar, um 14.30 Uhr

Krähenwinkel. Die Egerländer des Polizeiorchesters Niedersachsen steht unter der musikalischen Leitung von Mike Meyer. Sie kommen am Mittwoch, 26. Februar, um 14.30 Uhr zu einem Benefizkonzert bei freiem Eintritt ins Dorfgemeinschaftshaus nach Krähenwinkel. Die Hälfte des Erlöses aus Verkauf und Spenden soll für DRK-Kinderfreizeiten in Einbeck, die andere Hälfte für die allgemeine Kinder- und Jugendarbeit des Deutschen Roten Kreuzes in der Region Hannover verwendet werden.Überwiegend wird traditionelle Blasmusik bei internen Veranstaltungen sowie bei externen Anlässen im Rahmen der Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit dargeboten.Das Repertoire dieser Besetzung reicht von Klassikern der Egerländer Musikanten, aktuellen Erfolgstiteln der jungen Egerländer Szene bis zu Schlagern und Gassenhauern des letzten Jahrhunderts.Verschiedene solistische Einlagen runden das Programm dieser vielfältigen Besetzung ab.Ob unter freiem Himmel oder im Konzertsaal - die Egerländer-Blasmusik des Polizeiorchestern Niedersachsen ist ein Garant für beste Unterhaltung.