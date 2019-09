Klassische Kammermusik

Konzert am 29. September in der Emmauskirche

Langenhagen. Anton Sjarov, Violine, Elena Chekanova, Live-Elektronik und Robert Kusiolek, Akkordeon, Klangobjekte: Die drei Musiker erschaffen mit ihrer unüblichen Instrumentierung der Werke von Johann Sebastian Bach, Edvard Grieg und Astor Piazzolla, die den Zuhörern teilweise bekannt sein mögen, eine besondere, mitunter imaginär anmutende kammermusikalische Atmosphäre. In ihren eigenen Kompositionen erforschen sie die Grenzen großflächiger sakraler Klangstrukturen, loten deren Tiefe und Komplexität aus und fügen sie in weit ausschwingenden Klangräumen zusammen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Termin ist am Sonntag, 29. September, ab 17 Uhr in der Emmauskirche.