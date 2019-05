Klaus Schmidt ist die neue Majestät

Königsschießen beim Schützenverein Engelbostel von 1901

Schützenverein Engelbostel. Der Schützenverein Engelbostel hat um die Königswürde gerungen. Die Damen begannen. Zum zweiten mal nach 2017 setzte sich Friederike Prendel vor Gabriele Hanselmann und Edith Fehrer durch. Dann ging die Jugend an den Start. Titelverteidigerin Marlen Swoboda ist jetzt zum dritten mal in Folge Jugendkönigin. Sie verwies Jennifer Heidrich und Alexander Wagner auf die Plätze. Bei den Herren gab es in diesem Jahr ein enges Rennen, die Teiler der ersten fünf Schützen lagen zwischen 114,2 und 133,7. König wurde Klaus Schmidt vor Thomas Göbel und Sebastian Christ. Alle erhalten bei der Proklamation am 18. Mai einen Orden und die Sieger für ein Jahr die Königsketten mit Namensgravur. Außerdem werden die Sieger des Vereinspokal, des Prendel-Jugend-Pokal und des Mennecke-Orden geehrt. Hierfür treffen sich die Vereinsmitglieder und befreundete Vereine um 14.30 Uhr vor dem Saal von Luhmanns Gaststätte zur Post. Anschließend wird zu den Gewinnern der Jugendscheibe und Ehrenscheibe marschiert. Der Gewinner der Ehrenscheibe bleibt bis zum Eintreffen des Festumzuges vor dem Wohnhaus geheim.Am Abend des 18. Mai ab 19:00 Uhr startet bei Luhmanns "Zur Post" die große Schützenparty. Hierzu wird wieder ein starker Zulauf durch die Bevölkerung erwartet. Der Eintritt ist wieder frei.Am Sonntag 19. Mai, ist das traditionelle Spargelessen. Teilnahmelisten liegen im Schießstand aus. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr im Hotel Tegtmeyer. 14 Uhr ist auf Tegtmeyers Hof für alle antreten. Dann wird zur Königin Friederike Prensel marschiert und schließlich enden die Feierlichkeiten beim Schützenkönig Klaus Schmidt.Parallel zum Königsschießen läuft der Wettbewerb um den Vereinspokal. Nach der Königswürde die höchste Auszeichnung. Hier siegte Eike Stadler knapp vor Jens Brokmann und Thomas Göbel.