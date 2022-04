Klavierduo spielt zu Gunsten Geflüchteter

Schubert, Chopin und Beethoven: Ukraine- Benefizkonzert am 30. April in der Aula

Das Klavierduo Black and White gastiert am Samstag, den 30. April, ab 17 Uhr in der Aula des Schulzentrums in Langenhagen. Die international erfolgreichen Musikerinnen spielen ein Benefizkonzert zugunsten ukrainischer Flüchtlinge in Langenhagen. Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Mirko Heuer wird das Duo Werke von Schubert, Chopin und Beethoven erklingen lassen. „Mit den Spenden möchte wir Menschen die hier in Langenhagen ankommen, schnell und unbürokratisch helfen“, sagt Bürgermeister Mirko Heuer. Mit den Spenden können durch die Abteilung Soziales der Stadtverwaltung etwa Hilfen für Kinder bereitgestellt werden, wie erste Schulsachen, Kleidung oder Spielzeug oder andere notwendige Dinge für den Alltag.In der Aula des Schulzentrums stehen rund 200 Plätze zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Plätze werden in der Reihenfolge des Eintreffens vergeben. „Wir sammeln dann während des Konzertes die Spenden ein“, erklärt Godshorns stellvertretende Bürgermeisterin Ute Biehlmann-Sprung, die das Benefiz-Konzert mitorganisiert hat und sich auf volle Ränge freut.Die Pianistin Ekaterina Popova stammt aus Weißrussland und ist seit vielen Jahren in der Flughafenstadt zu Hause. Gemeinsam mit ihrer aus der Ukraine stammenden Duetpartnerin Nana Mamayeva ist es ihr ein Herzensanliegen, für die ukrainischen Flüchtlinge Spenden zu sammeln: „Es ist uns beiden ein tiefes Bedürfnis, ein kleines Stück dazu beizutragen, die Not der Flüchtlinge etwas zu lindern und ein Zeichen für den Frieden und ein friedliches Miteinander zu setzen“, so Popova.Die beiden Konzertpianistinnen lernten sich während ihres Meisterstudiums an der Musikhochschule Hannover kennen. In den Folgejahren starteten sie internationale Karrieren als Konzertpianistinnen und gewannen zahlreiche große Wettbewerbe in Frankreich, Norwegen, Italien, Kanada und der Ukraine. Seitdem konzertieren sie als Klavierduo Black and White auf internationalen Bühnen, sind regelmäßige Juroren bei internationalen Wettbewerben und geben Meisterkurse auf der ganzen Welt.