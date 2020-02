Querbeet-Gottesdienst zu Mode am Sonntag, 1. März

Langenhagen. "Kleider machen Leute – Querbeet zu Mode": Unter dieser Überschrift findet am Sonntag, 1. März, um 18 Uhr der nächste Abendgottesdienst in der Elisabethkirche statt.Kleidung spielt eine große Rolle in unserer Gesellschaft. Menschen beurteilen andere zuerst nach ihrem äußeren Erscheinungsbild. Welche Schuhe trägt jemand, wie ist die Frisur, von welcher Marke ist die Handtasche. Unter Schülerinnen und Schülern spielt das „Branding“ eine enorme Rolle. Was macht das mit uns? Welchem Druck setzen wir uns damit aus? Welche Freude kann es aber auch machen, wenn ich mich wohl in meiner Haut fühle?Darüber soll nachgedacht werden in dem fröhlichen Gottesdienst zu später Stunde. Mit dabei sind dieses Mal die Moderatoren Almut Wenck und Thomas Hillbrecht und natürlich die Querbeet-Band, die mit Popsongs und südamerikanischen Kirchenliedern für den guten Ton sorgt.