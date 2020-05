Ehrenamtliche Helfer werden gesucht

Engelbostel. Die Kleiderstube für jedermann des DRK-Ortsvereins Engelbostel in der Wilhelm-Hirte-Straße 29 besteht in diesem Herbst elf Jahre. Sie hat dienstags von 10 bis 12 Uhr und mittwochs und donnerstags von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt dort Kleidung für Jung und Alt, Bettwäsche, Handtücher, Tischwäsche, Spielsachen, Bücher, Haushaltsartikel unter anderem zu kleinen Preisen zu erwerben. Wer sich in der Kleiderstube ehrenamtlich betätigen möchte, kann sich dort während der Öffnungszeiten melden.