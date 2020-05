Kleine Bonbons und Selfies mit Turm

Fahrradtour am Himmelfahrtstag zu Langenhagens Kirchen

Langenhagen. Mit einem weinenden aber auch einem lachenden Auge haben sich die Pastorinnen und Pastoren in Langenhagen für dieses Jahr von einer schönen Tradition verabschiedet: Zu Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 21. Mai, wird es keinen gemeinsamen Gottesdienst unter freiem Himmel geben. Mit vielen Hygiene- und Abstandsregeln wäre das Feiern eines solchen Gottesdienstes möglich gewesen; dennoch entschieden sich alle Geistlichen für einen anderen Weg – „eine tolle Aktion“, freut sich Pastor Rainer Müller-Jödicke aus Engelbostel.„#langenhagenhimmlischgut“ heißt es zu Himmelfahrt: Eingeladen sind alle, die Lust haben, per Fahrrad oder zu Fuß auf einem Rundweg Langenhagens Kirchen anzusteuern. An allen sieben evangelischen und der katholischen Kirche hängt ab 11 Uhr eine Andacht von Pastor Marc Gommlich aus der Elia-Kirchengemeinde zum Mitnehmen aus. Alle Kirchengemeinden bieten zudem für ihre Besucherinnen und Besucher ein kleines Bonbon an: mehrere musikalische Kurzandachten (Elisabethkirche, zwischen 11 und 12 Uhr), ein Faltblatt mit Gebetsanleitung (Liebfrauenkirche), einen Psalm zum Mitnehmen (Zum Guten Hirten Godshorn), ein Gebet (St.-Paulus-Kirche), einen Youtube-Gottesdienst (Eliakirche), eine Fürbitte (Matthias-Claudius-Kirche), einen Segen (Emmauskirche) und ein Himmelfahrtsbild sowie eine Suchaufgabe rund um die Martinskirche in Engelbostel.Am Himmelfahrtstag lohnt es sich auch, mit Handy oder Kamera unterwegs zu sein: An jeder Station entlang des Rundweges ist ein Punkt gekennzeichnet, der sich als Selfie-Punkt anbietet. Wer mag, sollte hier ein Foto von sich mit Kirchturm im Hintergrund machen und es mit dem Stichwort „#selfiemitturm“ an die Mail-Anschrift langenhagen.himmlisch.gut@kirche-burgwedel- langenhagen.de schicken oder auf Instagram unter demselben Hashtag posten. Die Fotos werden im Anschluss als „Wimmelbild“ in den Schaukästen der Kirchengemeinden sowie auf deren Webseiten veröffentlicht.Alle Anschriften der Langenhagener Kirchengemeinden sind auf www.kirche-burgwedel- langenhagen.de zu finden.