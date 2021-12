Kleines Konzert im Margeritenhof

Musikschule „Eine kleine Dorfmusik“ in Kaltenweide

Kaltenweide. In diesem Jahr hatte der Verein Bürger für Kaltenweide (BfK) mehrere Aktionenals Ersatz für das erneut pandemiebedingt abgesagte traditionelle Adventsbacken für Jungund Alt im Alten- & Pflegezentrum Margeritenhof geplant und angeboten.Als dritte Aktion in diesem Jahr organisierte der BfK zusammen mit Carina Lehmann –Gründerin der mobilen Musikschule „Eine kleine Dorfmusik“ am dritten Adventssonntag einkleines Konzert für die Bewohnerinnen und Bewohner im Innenhof des Alten- undPflegezentrum am Kaltenweider Platz.Das Team der Musikschule erschien zusammen mit fünf Kindern sowie diversenMusikinstrumenten im Margeritenhof und spielen ein rund 40 Minuten langes Konzert mitzahlreichen bekannten Weihnachtsliedern, die zum Mitsingen animiert haben.Die Kinder gaben auf der Gitarre und dem Klavier, das in der Musikschule bisher Erlerntezum Besten, auch ein Gesangs-Solo wurden den Anwesenden Zuhörernpräsentiert.Es war großartig zu sehen, wieviel die jungen Musiker in einer so kurzenZeit, die es das Angebot in Kaltenweide mit der Musikschule erst gibt und unter denCoronabedingten Einschränkungen bereits gelernt haben.Zum Abschluss des Konzertes spielten und sangen auch die Musiklehrerinnen derMusikschule mehrere Weihnachtslieder vor.Die zahlreichen Bewohnerinnen und Bewohner verfolgten das Konzert im Innenhof, vonden Balkonen und von den Zimmerfenstern aus, applaudierten dankbar und sagen dieWeihnachtslieder mit.Die kleinen Musiker erhielten am Ende des Konzertes nicht nur einengroßen Applaus für den mutigen ersten Auftritt vor Publikum, sondern auch von denVertretern des Margeritenhof sowie vom BfK eine kleine Überraschung.