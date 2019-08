Klezmermusik und Kirchenführungen

Tag des Offenen Denkmals am 8. September

Engelbostel/Schulenburg. „Dieses Jahr sind wir beim Tag des Offenen Denkmals mit Kirchenführungen und einem Konzert dabei“, freut sich Rainer Müller-Jödicke auf Sonntag, 8. September. Bundesweit werden an diesem Tag historische Bauwerke ihre Türen für Besucher öffnen, so auch die Martinskirche mit ihrem über achthundert Jahre alten Kirchturm.Doris Stadler wird am Nachmittag zwei Kirchenführungen anbieten. Die Engelbostelerin ist schon ein Leben lang mit ihrer Martinskirche verbunden und hat nun eine mehrjährige Ausbildung zur ehrenamtlichen Kirchenführerin bei der Landeskirche absolviert. „Von Berufs wegen war es mir immer wichtig, Kindern den Raum „Kirche“ entdecken zu lassen, vertraut zu machen“, sagt die Pädagogin, die in ihrer Kirche besonders gern über die Glaubenssymbole oberhalb des Kanzelaltars spricht und dem Zimbelstern der alten Orgel lauscht. Dazu lädt Stadler um 15 Uhr und gegen 17 Uhr in die Kirche ein.„Dazwischen wird es ein Konzert mit Klezmermusik geben“, ergänzt Müller-Jödicke. Valeriya Shishkova aus Dresden wird jiddische Texte singen, die Preisträgerin des internationalen Wettbewerbs jüdischer Musik in Amsterdam ist. Dabei lässt sie sich vom Duo „Di Vanderer“ am Klavier bzw. mit Klarinette und Flöte begleitet. Der Eintritt ist frei.