Kobolde der Nacht

Fledermäuse im Stadtpark und Stadtwald am 25. Mai

Langenhagen. Im Zentrum von Langenhagen liegt mit dem Stadtpark ein Naturjuwel, dessen sich nur wenige bewusst sind. Ein großer Bestand an alten Bäumen und der Übergang in den an die Wietzeaue angrenzenden Stadtwald, führen zu einer großen Artenvielfalt. Die schonende Pflege und reichlich vorhandenes Totholz fördern zum Beispiel Spechte, die mit den von ihnen gezimmerten Höhlen unter anderem auch Fledermäusen ein Quartier zur Verfügung stellen.Mit Beginn der Dämmerung werden die Teilnehmer durch die Heestern in den Stadtwald wandern und können dort mit etwas Glück den Ausflug von Abendseglern beobachten. Anschließend können über den Palmwiesen im Stadtwald jagende Abendsegler und Breitflügel-Federmäuse beobachtet werden. Der Rückweg im Dunkeln führt über die Stadtparkallee an den Stadtparkteichen vorbei, wo jagende Wasserfledermäuse im Schein der Taschenlampe zu sehen sind. Natürlich gibt es viele Informationen zu den heimischen Fledermäusen, aber auch mit so manchem Ammenmärchen wird aufgeräumt.Dieser spannende Abendspaziergang kann – je nach Wetterlage und Beobachtungen – bis etwa 23 Uhr dauern, weshalb Kinder nur in Begleitung von Erwachsenen teilnehmen können. Bitte an Mückenschutz denken. Die Veranstaltung ist kostenlos. Über eine Spende für den Naturschutz würden sich die Veranstalter freuen.Termin: Sonnabend, 25. Mai, 20.30 bis etwa 23 Uhr; Treffpunkt: Parkplatz Elisabethkirche an der Walsroder Straße; Ansprechpartner und Exkursionsleiter: Ricky Stankewitz, Telefon (0511) 27 08 20 19E-Mail: ricky.stankewitz@nabu-langenhagen.de.