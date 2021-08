Königsscheiben angenagelt

Ausgelassene Stimmung bei Zusammenkunft

Engelbostel. Der Schützenverein Engelbostel hat die neue Königsfamilie proklamiert. Bei der Jugendkönigin Jennifer Heidrich fanden alle Ehrungen statt. Sie hat beim Königsschießen ihre Konkurrenten knapp hinter sich gelassen. Nun darf sie sich ein Jahr Jugendkönigin nennen. Da sie aber genau für dieses Jahr einen Schüleraufenthalt in Amerika antritt, wird sie der Verein schmerzlich vermissen. Doch für Familie Heidrich bleibt der Stolz auf ihre Tochter, sowie die Jugendkönigsscheibe an ihrem Haus.Nachdem der Scheibenkieker Rainer Prendel bei Jennifer die Scheibe angebracht hatte, musste er bei der Königin aktiv werden. Dort wurde nicht nur die Königin-, sondern auch die Königsscheibe übergeben. Marita-Alexandra Ulbig und Jens Brokmann, hatten bereits ihre Königsketten bei der Proklamation erhalten. Doch nun kam Prendel zum Höhepunkt. Zwei Scheiben an einem Haus annageln kam in der Vereinsgeschichte nicht oft vor. Doch wie immer fand er die richtigen Worte.Weil das Corona-Virus ein Schützenfest unmöglich gemacht hat, war die Zusammenkunft nur für Vereinsmitglieder und Freunde der Königsfamilie unter Einhaltung der Hygieneregeln. Da jedoch fast alle Anwesenden geimpft sind, ist die Beteiligung und die Stimmung entsprechend hoch und extrem ausgelassen gewesen.