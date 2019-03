Kompetent dem Stress begegnen

Erschöpfungszustände vermeiden und Widerstandskräfte stärken

Langenhagen. Berufliche und private Anforderungen nehmen ständig zu und viele Menschen erleben sich zunehmend im Dauerstress, dem (Mit-) Verursacher zahlreicher Erkrankungen! Der positive Umgang mit Stress lässt sich lernen: Mit der eigenen Energie bewusst umgehen, ohne sich zu überfordern und ein gesundes Gleichgewicht finden. Die VHS Langenhagen bietet zu diesem Thema einen Bildungsurlaub an: Montag, 15. April, bis Mittwoch, 17 April, jeweils von 9 bis 16.30 Uhr. In der angenehmen Atmosphäre des Eichenparks betrachten Interessierte den Stress mit Abstand, erfahren Wissenswertes, lernen neue Strategien und verschiedene Entspannungstechniken zur Stressbewältigung kennen.Beratung unter Telefon (0511) 7307-97 04. Das Gesamtangebot finden Interessierte im Programmheft der VHS oder unter www.vhs-langenhagen.de. Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de).