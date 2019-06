„Konnichiwa“ Langenhagen

Sushi Daily eröffnet Sushi-Bar im Famila Markt Langenhagen

Langenhagen. Der Famila in Langenhagen wird zum Hotspot für Sushi-Liebhaber: Am 26. Juni eröffnet Sushi Daily dort eine neue Sushi-Bar. Die 2010 in Frankreich gegründete Muttergesellschaft KellyDeli setzt damit ihren Wachstumskurs fort: Sushi Daily gilt in den europäischen Nachbarländern mit mehr als 800 Standorten bereits als Marktführer. Auch in Deutschland expandiert das Unternehmen stark. Noch in diesem Jahr soll das Netz von rund 30 auf etwa 70 Filialen ausgebaut werden.Maßgeblich für Sushi Daily ist dabei das Thema Qualität, wie Nicole Kirchdorfer, Country Managerin von Sushi Daily in Deutschland, erklärt: „Wir bei Sushi Daily lieben hochwertiges und perfekt hergestelltes Sushi und möchten noch mehr Menschen an unserer Leidenschaft teilhaben lassen. Deswegen freuen wir uns sehr über die Neueröffnung in Langenhagen, mit unserem langjährigen starken Partner Famila. Wir sind davon überzeugt, mit Famila in Langenhagen den richtigen Partner an unserer Seite zu haben.“ Die Sushi-Bars von Sushi Daily sind bekannt für ihre außergewöhnliche Qualität und Perfektion. Das Geheimnis: Extra ausgebildete „Sushi Artisans“ stellen die japanischen Köstlichkeiten vor den Augen der Kunden täglich frisch her. Sie bereiten alles vor Ort zu: Die Experten kochen den speziellen Reis, schneiden das Gemüse und den frischen Fisch in akkurate Stücke und zaubern daraus kleine Kunstwerke. Das Ergebnis: Frisches Sushi in Top-Qualität, praktisch zum Einkauf im Supermarkt – Sushi-Glück zum Mitnehmen.Ihr Know-how geben die Sushi Artisans gerne weiter. Sie lassen sich bei der Zubereitung an den Sushi-Bars jederzeit über die Schulter schauen und helfen bei der Auswahl des Sushis. Das Angebot ist groß: Bei mehr als 120 Sushi Rezepten ist für jeden das passende dabei – mit oder ohne rohen Fisch, mit Hähnchen oder vegetarisch. Sushi Daily bietet Klassiker wie das traditionelle Maki, Sashimi, Nigiri oder Temaki an, aber auch eigene originelle Kreationen. Dazu gehören die Crunch California Roll, entwickelt von den Sushi Daily Gründern Kelly Choi und dem Sushi-Meister Yamamoto-San. Besonders praktisch: Sushi Daily bereitet auf Bestellung auch große Sushi-Platten für Familienfeste oder Einladungen vor. Sushi Daily freut sich Sushi in die Ernährungsgewohnheiten der Einwohner in Langenhagen einzubringen und erwartet ab 26. Juni gespannt den Besuch von zahlreichen und neugierigen Kunden.