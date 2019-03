Konstituierende Sitzung am 2. April

Erneute Wahl des Seniorenbeirates

Langenhagen. Jetzt hat die erneute Wahl des Seniorenbeirates im Rathaus Langenhagen stattgefunden.Die insgesamt zehn Delegierten gaben in geheimer Wahl ihre Stimmen ab. Die Neu-Abstimmung über die Zusammensetzung des neuen Seniorenbeirats war notwendig geworden, weil die Januar-Wahl wegen eines formellen Fehlers ungültig war.Die Wahl wurde in Form einer Delegiertenwahl durchgeführt. Vereine der Seniorenarbeit, Wohlfahrtsverbände, Kirchengemeinden oder Heimbeiräte waren im Vorfeld aufgefordert Delegierte zu benennen.Das vorläufige Ergebnis lautet – es wurden gewählt:· Döhner, Erika· Eslami-Mirabadi, Habibollah· Friebe, Gerhard· Greeske, Hans-Christoph· Jahnke, Gabriele· Klein, Lothar· Merkel, Barbara· Nimmich, Marianne· Sadowski, Frank· Schneider, Michael· Schorlies, Joachim-HorstAls Nachrücker wurden gewählt:· Finck, Holger· Miethe, Jürgen· Fätckenheuer, LotharIngrid Nussbaum hat am 25. Januar ihre Kandidatur zurückgezogen. Die abschließende Wahl-Bekanntmachung ist für Mittwoch geplant. Sobald diese erschienen ist, gelten oben genannte Personen als Mitglieder des Seniorenbeirates Langenhagen. Dessen konstituierende Sitzung findet übrigens am 2. April um 17.30 Uhr im Sitzungsraum I statt.