Kontrolle verloren

Fiat Punto schleudert in Schutzplanke

Kaltenweide. Zu einem gemeldeten Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person wurden die Feuerwehren Kaltenweide und Langenhagen am Sonntagmorgen um 2.57 Uhr auf die A 352 Kaltenweide Richtung Dreieck Nord alarmiert. Im Kurvenbereich, kurz vor der Einfädelung zur A 7, hatte ein 49-jähriger Fahrer aus Norderstedt die Kontrolle über seinen Fiat Punto verloren. Er schleuderte in die rechte Schutzplanke und kam auf der Fahrerseite liegend zum Stehen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte sich der Mann bereits selbstständig aus seinem Fahrzeug über die Heckklappe befreit. Er wurde von Rettungswagen und Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr musste nicht tätig werden und konnte schnell wieder einrücken. Unter der Einsatzleitung von Kaltenweides Ortsbrandmeister Uwe Glaser waren insgesamt sechs Fahrzeuge mit 24 Einsatzkräften vor Ort.