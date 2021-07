Konzert in der Elisabethkirche

Langenhagen. Im Rahmen des Kultursommers findet am Mittwoch, 28. Juli, um 19 Uhr ein Konzert der Palästina-Initiative in der Elisabethkirche statt. Der Geiger Yamen Saadi und die Pianistin Nathalia Milstein überzeugen durch ihre Musikalität und ihr technisches Können.

Auf dem Programm stehen Francis Poulenc: Violinsonate, EugéneYsaÿe Poème Élégiaque op.12, Eugéne Ysaÿe Rêve d’enfant, Gabriel Fauré Sonata Nr.1 op.13.

Karten gibt es unter www.reservix.de sowie im Blumenladen Der Rosenkavalier

Walsroder Str. 143, und in der Buchhandlung Böhnert im CCL.