Konzert mit den Tenören abgesagt

Godshorn: dritter Versuch am 8. Dezember 2022

Godshorn. Das Weihnachtskonzert mit den Tenören4you ist vom Kulturring Godshorn coronabedingt abgesagt worden.. „Aufgrund der Inzidenzzahlen und der damit einhergehend ausgerufenen Warnstufe zwei können wir das Konzert mit mehr als 180 Besuchern in der Kirche nicht verantworten“ so der Vorsitzende Detlef Euscher, die Absage sei im Vorstand einstimmig beschlossen worden. Da die Tickets ausschließlich online reserviert werden konnten, wird in den nächsten Tagen die Rücküberweisung der Eintrittsgelder erfolgen.„Es ist nach 2020 die zweite coronabedingte Absage des Weihnachtskonzertes, wir versuchen es am 8.Dezember 2022 zum dritten Mal und dann muss es einfach klappen“, so Euscher optimistisch.