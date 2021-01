Kostenlos zum Impfzentrum

SPD und Kandidatin Afra Gamoori fordern Fahrservice

Langenhagen. Afra Gamoori, Bürgermeisterkandidatin der SPD Langenhagen, und die SPD-Ratsfraktion fordern den Aufbau eines kostenlosen Fahrservice zum Impfzentrum der Region Hannover durch die Stadt Langenhagen für Senior*innen, sozial benachteiligte und körperlich eingeschränkte Bürger*innen von Langenhagen.Dazu erklärt Gamoori: „Wir müssen Menschen mit eingeschränkter Mobilität unterstützen, den Weg zum Impfzentrum sicher zurückzulegen“. Deshalb fordert die Bürgermeisterkandidatin eine Unterstützung der Stadt Langenhagen beim Aufbau eines kommunalen Transportdiensts zum Impfzentrum: „Senior*innen, sozial benachteiligte und körperlich eingeschränkte Menschen haben es oft schwer von A nach B zu kommen. Die Stadt steht in der Verantwortung einen kostenlosen Transport zum Impfzentrum für die Bürger*innen von Langenhagen zu gewährleisten, solange keine dezentralen Impfungen in den Hausarztpraxen erfolgen können“.Unterstützung erhält Gamoori vom Regionspräsidentenkandidaten Steffen Krach: „Es ist ein Akt der Humanität vor allem auch die Menschen zu unterstützen, die Hilfe in der Mobilität brauchen. Deshalb spreche ich mich dafür aus, dass wir in der Region Hannover Senior_innen sowie weitere Menschen, die nicht selbstständig mobil sein können, durch gebührenfreie Fahrten zum Impfzentrum zum Beispiel mit dem Taxi unterstützen.“Auch Tim Julian Wook, Vorsitzender der SPD Langenhagen: „Soziale Einrichtungen wie das DRK Krähenwinkel haben bereits angekündigt Impftaxen anzubieten. Dieses Angebot verdient große Anerkennung, jedoch kann ein sicherer Transport aller Senior*innen zum Impfzentrum nicht allein auf die sozialen Träger unserer Stadt abgewälzt werden. Dies übersteigt schlichtweg die Kapazitäten der Ehrenamtlichen“, so Wook. „Ein Zusammenspiel von der Freiwilligenagentur, den ohnehin von der Krise angeschlagenen örtlichen Taxiunternehmen und den momentan stillgelegten Ride-Sharing-Angeboten, ist der richtige Ansatz“, so Wook.Marc Köhler, Fraktionsvorsitzender der SPD-Ratsfraktion macht deutlich, dass seine Fraktion den Vorschlag Gamooris befürwortet und einen entsprechenden Antrag an die Verwaltung auf den Weg bringt. Außerdem habe seine Fraktion beantragt, dass die Stadt Bürger*innen bei der Erlangung von Impfterminen unterstützen solle. Eine städtische Hotline wäre wünschenswert, da die Corona-Hotline des Landes oft überlastet sei. Dazu sagt Marc Köhler: „Ein laufender Informationsfluss ist essenziell, um die Akzeptanz der Impfungen in der Bevölkerung zu steigern“.