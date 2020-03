Kostenlose Fachvorträge im CCL

Ärzte und Fachleute informieren über Gesundheitsthemen

Langenhagen (sch). Bereits im vierten Jahr greift die Madsack Mediengruppe im Verbund der ihr angeschlossenen Verlagshäuser vom 7. bis 21. März über zwei Wochen hinweg das Schwerpunktthema „Gesundheit“ mit vielen Fachartikeln und begleitenden Aktionen auf. In Zusammenarbeit mit dem City Center Langenhagen findet begleitend wieder eine Vortragsreihe statt, in der Experten kostenlos über wichtige Fragen der Gesunderhaltung und Heilung referieren. Die Vortragsreihe startet kommende Woche mit zwei Fachvorträgen jeweils um 18.30 Uhr im ersten Obergeschoss des CCL in den Seminarräumen der City Apotheke.Der Impfschutz vor Infektionskrankheiten rückt nicht erst vor dem Hintergrund des sich weltweit ausbreitenden Coronavirus in den Fokus der Öffentlichkeit, auch die seit März eingeführte Impfpflicht gegen Masern zeigt, wie wichtig Impfen für den Schutz der Bevölkerung vor Epidemien ist. Apotheker Kai Girwert referiert am Montag, 9. März, über aktuelle Empfehlungen rund um das Thema Impfungen und Infektionskrankheiten, Impfpflichten sowie Lieferengpässe bei Impfstoffen. Er ist Filialleiter der City-Apotheke im CCL und Referent der Apothekerkammer Niedersachsen.Ein weit verbreitetes Problem ist das Schnarchen, über deren Ursachen und aktuelle Behandlungsmethoden Prof. Dr. Dr. Hans-Jürgen Welkoborsky am Mittwoch, 11. März, spricht. Er ist Chefarzt der HNO-Klinik des KRH-Klinikums Nordstadt und des Kinderkrankenhauses auf der Bult. Er wird begleitet von Hartmut Möbius, Oberarzt und Leiter des Schlaflabors am KRH-Klinikum Nordstadt. Er hat sich unter anderem auf die Implantation von Zungenschrittmachern bei Patienten mit Schlaf-Aussetzer-Krankheit spezialisiert und wird über seine Erfahrungen sowie über die Therapie mit Beatmungsmasken sprechen.Es besteht in allen Vorträgen die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Referenten zu richten. Die Zuwegung von der City Apotheke im Erdgeschoss zu den Seminarräumen im Obergeschoss ist ausgeschildert. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle von ECHO, HAZ und NP im CCL persönlich oder unter der Telefonnummer (0511) 72 80 80 entgegen.