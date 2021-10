Kostenlose GVH-Fahrkarte zum Ausleihen

Nachbarschaftsverein win fördert Teilhabe an Mobilität

Langenhagen. Menschen, die ein besonderes Ziel mit Bussen und Bahnen ansteuernmöchten, das Geld für ein Ticket aber nicht erübrigen können, haben ab dem 1. Novemberdie Möglichkeit, sich im Quartierstreff Wiesenau eine GVH-Fahrkarte, das Quartiersticket, fürFahrten in die Region Hannover auszuleihen. Das Ticket gilt für die GVH-Zonen A bis C.Beim Quartiersticket handelt es sich um ein zeitlich begrenztes Pilotprojekt, das derNachbarschaftsverein win in Zusammenarbeit mit der KSG Hannover, dem GVH unddem Projekt Social2Mobility der Region Hannover ins Leben gerufen hat. Ziel ist es,Menschen, die über wenig finanzielle Mittel verfügen, die Teilhabe an Mobilität zuermöglichen. Das Quartiersticket kann kostenlos im Quartierstreff Wiesenau für die Dauervon 24 Stunden oder über ein Wochenende (72 Stunden) ausgeliehen werden. Als Pfanddienen 50 Euro oder der Personalausweis. Das Quartiersticket wird gegen Unterschriftabgeholt und ebenso zurückgebracht. Dabei werden Name und Anschrift der Ausleihendenerfasst. Reservierungen für das Quartiersticket werden mindestens 24 Stunden odermaximal zwei Wochen vor Ausleihwunsch telefonisch unter (0511) 86 04-216entgegen genommen. „Wir freuen uns darüber, dass wir mit dem Quartiersticket Menschenmobil machen können, deren Budget oft nicht für eine Fahrkarte ausreicht“, sagtQuartiersmanagerin Anette Körner. Der Nachbarschaftsverein win und die KSGHannover bedanken sich bei den Projektpartnern für die Unterstützung.