Krähenwinkel startet in die Adventszeit

Weihnachtsmarkt an der Matthias-Claudius Kirche

Langenhagen (bls). Der Krähenwinkler Weihnachtsmarkt zwischen Gemeindehaus und Kirche hatte dieses Jahr einige Spezialitäten zu bieten. Die Konfirmanden und Konfirmandinnen der Matthias-Claudius Kirche kreierten ihre eigene herzhafte Waffel aus Teig mit Karotten und Lauch, der TSV KK bot einen Pflaumenlikör mit Zimt und Sahne an. Wie gewöhnlich stand die Freiwillige Feuerwehr Krähenwinkel hinter dem Grill und versorgten die Besucher mit warmen Würstchen. Das kalte Wetter war ein guter Anlass, um dieses große Angebot an warmen Mahlzeiten und Getränken wahrzunehmen. Im kälte geschützten Rondell der Weihnachtsbuden, wurde den weihnachtlichen Klängen des Posaunenchors gelauscht. Für die Kinder gab es im Obergeschoss des Gemeindehauses die Möglichkeit zu basteln und Zuckerwatte zu kaufen. Im Untergeschoss konnte man sich bei Kaffee und Kuchen aufwärmen, aber auch an den Flohmarktständen vorbeigucken.