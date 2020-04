Kreative Beiträge gesucht

Langenhagen (ok). Die Corona-Zeit setzt bei manchem ungeahnte und bislang unerkannte Fähigkeiten frei. Viele schöne Fotomotive haben uns erreicht genauso wie einige Gedichte wie zuletzt unter anderem von unser Nachwuchs-Poetin Elisa (14), die in die neunte Klasse der IGS Langenhagen geht. Wer auch gern einen kreativen Beitrag abliefern möchte-egal, ob mit oder ohne Corona-Bezug - schicke ihn bitte an redaktion@langenhagener-echo.de. Stichwort: Kreativität.