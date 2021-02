Kreative Krippen-Mitarbeiter

Birkenhof: Kinder begeistert von „Fasching im Ballon“

Langenhagen. Das immer mit Spannung erwartete Faschingsfest in der Krippe der Birkenhof Jugendhilfe gGmbH war dieses Jahr aufgrund der Pandemie-Vorgaben für die Kinder und Erzieherinnen nicht möglich. Von daher entwickelten die Kolleginnen der beiden Krippen „Tomte“ und „Karlsson“ eine kreative Idee mit dem Titel „Fasching im Ballon“, um den Kindern auch in diesem Februar eine Freude zu bereiten.So wurde am vergangenen Freitag trotz eisiger Kälte und Schnee vor dem Eingang der Einrichtung am Reuterdamm ein Pavillon aufgebaut und mit einer Lichterkette geschmückt. Anschließend wurden mit Konfetti gefüllte Luftballons aufgehängt. „In jedem dieser Ballons war dann eine kleine Überraschung und ein persönlicher Brief für die Kinder enthalten“, erklärte dazu die Krippenleiterin Sarah Hasemann. Die Familien, die die Einrichtung aufgrund der Pandemie nicht besuchen konnten, wurden dazu eingeladen, sich diese schöne Überraschung abzuholen.Dazu gab es ein Crepès-to-go, die in den Morgenstunden frisch zubereitet worden sind. „Es war schön, dass wir die Kinder auf diese Weise wiedersehen konnten. Die Freude in ihren Gesichtern zu sehen, war ein tolles Erlebnis“, sagte dazu Nicole Stahlmann, Erzieherin in der Karlsson-Gruppe. Ob Kinder oder auch die Eltern, alle waren begeistert von der Aktion und die Kolleginnen der Krippe freuten sich zudem sehr über die hohe Beteiligung aller Familien.Neben dieser kleinen Aktion werden während des weiterhin anhaltenden Lockdowns von den Mitarbeiterinnen viele weitere Unternehmungen durchgeführt, um mit den Familien in engem Kontakt zu bleiben. „Wir halten Zoomkonferenzen ab, bieten gemeinsame Morgenkreise an und tauschen Bastel- und Rezeptideen sowie interaktive Überraschungstüten aus“, berichtete Sarah Hasemann abschließend über einige der verschiedensten Aktivitäten, die täglich vor Ort und interaktiv in der Krippe ablaufen.