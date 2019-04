Familengottesdienst am 28. April in der Martinskirche

Engelbostel/Schulenburg. „Jesus hatte ganz dolle Schmerzen“, sagt Janne und zeigt auf das Kreuz. Auf dem Sofa in der Kita in Engelbostel blättern er und Per in der Kinderbibel. Die beiden Fünfjährigen kennen sich gut aus, denn Frauke Kiel hat mit den Kindergartenkindern rund um Ostern immer wieder über die Passions- und Ostergeschichte gesprochen.„Auch im Familiengottesdienst wollen wir uns noch einmal an Jesu Weg zum Kreuz und an seine Auferstehung erinnern“, lädt die Kita-Leiterin zum nächsten Sonntag, 28. April, um 10 Uhr in die Martinskirche ein. Die Kinder haben sogar Kreuz-Kekse gebacken, die sie am Ausgang verteilen wollen.