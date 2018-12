Offene Kirchen an Weihnachten

Langenhagen. Bereits zum dritten Mal öffnet die katholische Liebfrauengemeinde mit Zwölf -Apostel an den Weihnachtstagen ihre festlich geschmückten Kirchen an der Karl-Kellner-Straße 67 und am Weserweg 3 nachmittags für interessierte Besucher. Am 25. und 26.Dezember jeweils von 14.30 bis 17.00 Uhr können die Krippen und die Weihnachtsbäume angesehen werden.