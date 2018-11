Krippenspiel in Engelbostel

Chorsänger und Mitspieler gesucht

Engelbostel/Schulenburg. „Wer kommt als einer der Heiligen Drei Könige oder als Hirte vom Lagerfeuer hin zur Krippe?“, fragt Stefan Weisser. Der Diakon der Martinskirchengemeinde Engelbostel-Schulenburg bereitet zurzeit das Krippenspiel am Heiligen Abend vor, das um 16 Uhr in der Martinskirche aufgeführt werden soll.„Am Freitag, 23. November verteilen wir um 16 Uhr im Gemeindehaus die Rollen“, kündigt der Religionspädagoge an, der Kinder ab sechs Jahren sucht, die mit oder ohne Text mitspielen wollen und ergänzt: „Im Engelschor darf man schon ab fünf Jahren mitsingen!“