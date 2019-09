Kult-Polizist „Toto“ kommt ins CCL

Stadt lädt zu Tag der Sicherheit für Sonntag, 22. September, ins Stadtzentrum ein

Langenhagen (ok). Viel Engagement der Ehrenamtlichen im Vorfeld, eine Menge Attraktionen und Mitmachangebote für die kleinen und großen Besucher und Prominenz im CCL – der Tag der Sicherheit, den die Stadt Langenhagen federführend organisiert hat, am Sonntag, 22. September, ab 13 Uhr wird mit Sicherheit eine runde Sache. Polizei, Feuerwehr, DLRG, THW und Johanniter – alle sind dabei. Den Auftakt macht am verkaufsoffenen Sonntag von 13.30 bis 14 Uhr eine große Podiumsdiskussion zum Thema Sicherheit vor dem Brunnen im Erdgeschoss des CCL. Mit dabei: Bürgermeister Mirko Heuer, Kriminalrat Savas Gel – Hauptveranwortlicher für Kriminalprävention im Bereich der Polizeidirektion – Kultpolizist Torsten „Toto“ Heim und Peter Althof, Promi-Bodyguard aus Nürnberg. Moderiert wird das Ganze von HAZ-Kommunikationschef Jan Sedelies.Heim und Althof sind nicht das erste Mal in der Flughafenstadt. Durch den Kontakt zu Marco Brandes, Chef von MBL Security, waren die beiden Sicherheitsexperten schon in der Vergangenheit beim Sicherheitstag im CCL. Unterstützt worden ist die Aktion in erheblichem Maße von der Madsack-Mediengruppe. Zwischen 15 und 16 Uhr wird es auf einer Aktionsfläche vor der Buchhandlung Böhnert im Bestandscenter Tipps, Tricks und Kniffe sowie Demonstrationen der beiden Protagonisten zum Thema „Selbstschutz“ geben. Griffe, Hebel, Messer – alles wird zu sehen sein. Auch hier übernimmt Jan Sedelies in seiner bewährten Art und Weise die Moderation Sowohl „Toto“ Heim als auch Peter Althof stehen anschließend noch für Autogramme zur Verfügung.Eine Menge los ist ab 13 Uhr auch auf dem Marktplatz und in der Ostpassage, wo es Stände geben wird, viele Fahrzeuge zu sehen sind und auch Aktionen laufen. Die einzelnen Hilfsorganisationen stellen sich und ihre Arbeit vor. Mit dabei ist auch die Ortsgruppe des ADFC. Die Polizei lädt zur Fahrradcodierung und -Registrierung ein – bitte Ausweis und Eigentumsnachweis mitbringen – baut einen Bobby-Car-Parcours für die Kleinsten, ein Reaktionstestgerät und eine Fahrradsimulator auf. Ein weiteres Highlight ist sicherlich der Straßenteppich, der die Ablenkung durch das Handy verdeutlichen soll. Darüber hinaus werden Abwehr- und Zugriffstechniken gezeigt, und auch die Diensthundführer sind dabei. Spektakulär wird es bei der Feuerwehr mit ihrer Drehleiter, die nicht nur Löschübungen, sondern auch das Zerschneiden eines Fahrzeuges zeigt. Fazit: Stadt und Polizei sowie alle Netzwerkpartner ziehen an einem Strang und zeigen, was in Sachen Sicherheit für die Stadt alles geht. Eine Werbung für Jobs und auch ehrenamtliches Engagement mit Zukunft und Tiefgang.Übrigens: Wer „Toto“ und Peter Althof zu einem ganz persönlichen „Meet und Greet“ treffen möchte, schreibe bitte bis Mittwoch, 18. September, eine E-Mail unter dem Stichwort „Sicherheit“ an redaktion@langenhagener-echo.de. Das Langenhagener ECHO verlost zwei Plätze.