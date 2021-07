Kultursommer 2021: „Französische Poesie“ in Langenhagen

Yamen Saadi und Nathalia Milstein spielen am 28. Juli in der Elisabethkirche

Region Hannover/Langenhagen. Der Geiger Yamen Saadi und die Pianistin Nathalia Milstein sind zwei sehr junge und dennoch äußerst reife Künstlerpersönlichkeiten. Ihre Interpretation der Werke von Ysaÿe, Poulenc und Fauré führt in eine poetische Welt voller Esprit, Melancholie, seelischer Tiefe und Temperament. Der in Nazareth geborene palästinensische Musiker Saadi und die in Lyon in eine russische Musikerfamilie hineingeborene Milstein lassen uns mit dieser Musik grenzüberschreitend nach Frankreich und Belgien hineinhören. Beide überzeugen sowohl durch ihre Musikalität als auch durch ihr technisches Können. Bei ihrem Konzert in der Langenhagener Elisabethkirche stellt sich das hochkarätige Duo erstmals in der Region Hannover vor.Termin: Mittwoch, 28. Juli, 19 UhrOrt: Elisabethkirche Langenhagen | Kirchplatz 7 | 30853 LangenhagenEintritt: 18 Euro | ermäßigt 15 EuroVorverkauf: www.reservix.de | Buchhandlung Böhnert, Marktplatz 5, 30853 Langenhagen, Telefon: (0511) 73 11 36 | Der Rosenkavalier Langenhagen, Walsroder Str. 143, 30853 Langenhagen, Telefon: (0511) 78 33 44.