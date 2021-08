Kultursommer in Engelbostel

Kammerorchester Hannover spielt Freitag um 19 Uhr in der Martinskirche

Engelbostel/Schulenburg. Das Kammerorchester Hannover ist im Rahmen des Kultursommers der Region Hannover am Freitagabend, 3. September, in der Martinskirche zu Gast. Um 19 Uhr wird Hans-Christian Euler den Taktstock erheben und mit Streichern und Pauken eine Serenata von Wolfangs Amadeus Mozart sowie eine Suite von Gustav Holst zu Gehör bringen.Der Soloauftritt von Lucia Madziar wird ein besonderer Höhepunkt des Abends werden. Die Erste Konzertmeisterin des Niedersächsischen Staatsorchesters wird Variationen des altenglischen Liedes Greensleeves spielen, das von Shakespeare bis zu den Skorpions viele andere inspiriert hat.Und auch selten zu hörende Musik steht auf dem Programm: Die Streicher werden ein Werk von John Tavener aufführen, das chinesische und europäische Musik verbindet.Eintrittskarten für das Konzert kosten zehn bzw. ermäßigt sieben Euro. Sie sind an der Abendkasse bzw. im Schreibwarengeschäft in Engelbostel zu erhalten. Da in der Kirche nur einhundert Plätze zur Verfügung stehen, empfiehlt sich vorab eine Platzreservierung über https://martinskirche.gottesdienst-besuchen.de bzw. über die Homepage der Kirchengemeinde.