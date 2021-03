"Kunst am Zaun" als eigenes Projekt

Kita Wichtelhagen stellt am Donnerstag, 8. April, zwischen 9 und 15 Uhr aus

Langenhagen (ok). "Kunst am Zaun" - so heißt das Projekt, das am Donnerstag, 8. April, zwischen 9 und 15 Uhr in der Kita Wichtelhagen läuft. Die Einrichtung an der Ecke Karl-Kellner-Straße und Bahnhofstraße gehört dem KitaZirkel an und steht für Kreativität und hat auch im Lockdown eine Menge Ideen. Gerade für die Kita- und Krippenkinder im Alter zwischen einem und sechs Jahren, die gerade in der Notbetreuung sind. "Da schöpfen wir die 50 Prozent voll aus", sagt Birgit Sommerfeld. "Kunst am Zaun" heißt die Idee, bei der die Kids sich verwirklicht haben. Die Kunstwerke der kleinen Künstler sind am Donnerstag, 8. April, zwischen 9 und 15 Uhr am Zaun von Wichtelhagen. Jeder, der interessiert ist, kann gern vorbeischauen.