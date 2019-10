Kunst und Handwerk

Ausstellung der Hobby-Kunstgruppe Krähenwinkel-Kaltenweide

Krähenwinkel/Kaltenweide. Die jährliche, traditionelle Ausstellung der Hobby-Kunstgruppe Krähenwinkel-Kaltenweide (HKG) findet in diesem Jahr am 26. und 27. Oktober statt. Die Arbeiten werden in einer 2-tägigen Ausstellung im Dorfgemeinschaftshaus in Krähenwinkel präsentiert. Geöffnet ist die Ausstellung am Sonnabend von 13 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei.Neben den Mitgliedern des Vereins sind Gastaussteller vertreten, die ihre Arbeiten anzubieten. In diesem Jahr werden handgefertigte Werke aus Kupfer, zum Beispiel Vogelfutterstellen, Honig und Honigprodukte, Keramik und Buchbindearbeiten, Serviettentechnik und Occhi-Handarbeitstechnik gezeigt. Aus den Reihen der Mitglieder werden die Bereiche Holz, Malerei, Schmuck, Porzellanmalerei, Papeterie, Patchwork und andere Handarbeiten abgedeckt und zum Teil vorgeführt.Für das leibliche Wohl ist gesorgt, die Kaffeestube ist während der Ausstellungszeit geöffnet und hat für jeden Geschmack etwas parat.Der erste Vorsitzende der HKG, Horst Totzke, führt an seiner Drehbank vor, wie seine kunstvollen Produkte wie Schalen, Kugeln, Federhalter entstehen. Auch über die verschiedenen von ihm verarbeiteten Hölzer kann man sich informieren.Die Patchworkgruppe zeigt an der Nähmaschine, was aus schönen hochwertigen Stoffen, die unter anderem aus den USA und England stammen, entstehen kann. Die Jahresarbeit bestand in der Anfertigung der Paramente (Tücher für Altar, Kanzel und Lesepult) für die Matthias-Claudius-Kirche und kann nur als Foto gezeigt werden.Die Malgruppe hat sich das Thema „Traumurlaub“ vorgenommen, man darf wieder gespannt sein, wie unterschiedlich dies umgesetzt wird.Die HKG als kleiner lokaler Verein würde sich über viele interessierte Besucher freuen, die beim „Anschauen“ nebenbei noch Geschenke finden können.