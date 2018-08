Kunstwerk wird restauriert

Langenhagen. Die wartende Frauengruppe vor dem Cinemotion an der Walsroder Straße, Bereich Schützenstraße, ist am Freitag, 31. August, abgebaut worden. Das Kunstwerk mit dem Namen „Aufbruch, Ausbruch, Durchbruch“ soll restauriert werden. Die vier Damen werden in neuem Glanz voraussichtlich Mitte Oktober zu ihrem etablierten Standort zurückkehren. Die Skulpturen aus dem Jahr 1996 hatten zunehmend Risse aufgezeigt. Die Farben der bunten Figuren waren zum Teil verblichen; an einigen Stellen blätterte sie bereits ab.